Владельцы техники Apple испугались слежки

Беспроводные маячки от Apple и других брендов могут быть использованы для слежки за людьми. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты ссылаются на историю блогера под ником Sega__JEANAsis. Девушка рассказала, что нашла маячок AirTag под колесной аркой в своем автомобиле, когда приехала домой из бара. По словам автора, она была очень напугана и обеспокоена своей безопасностью и здоровьем. На момент написания заметки публикация девушки в Twitter собрала более 15 тысяч ретвитов и почти 32 тысячи лайков.

Sega__JEANAsis отметила, что ее машина стояла в пробке, когда на iPhone пришло уведомление, что рядом с ней находится маячок AirTag. Сперва она не придала этому большого значения, но утром попросила родственников осмотреть авто, после чего аксессуар был найден.

Журналисты медиа отметили, что специально для таких случаев AirTag имеет функцию препятствия слежке, с помощью которой отправляет уведомления на смартфон потенциальной жертвы. Специалисты подчеркнули, что опасения девушки не беспочвенны, однако каждый маячок связан с определенным идентификатором, и, в случае совершения противоправного акта, полиция сможет раскрыть личность преступника. При этом авторы отметили, что большая часть GPS-трекеров на рынке не имеет подобной защитной функции.

В декабре канадские полицейские заявили о появлении нового способа кражи автомобилей с помощью маячков AirTag. Злоумышленники прячут аксессуар в находящиеся на улице машины, а затем выясняют местоположение гаража авто.