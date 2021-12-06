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Беспроводные маячки Apple помогли угнать автомобили

Автоугонщики в Канаде начали использовать маячки AirTag от Apple
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Фото: York Regional Police

Канадские угонщики начали использовать беспроводные маячки от Apple для кражи автомобилей. Об этом сообщает издание Cult of Mac.

Журналисты ссылаются на отчет управления полиции канадского города Орора. В нем говорится, что беспроводные маячки для отслеживания вещей AirTag стали использовать для угона машин. Представители полиции рассказали, что угонщики прикрепляют устройство на авто, отслеживают его перемещение до гаража, а затем угоняют.

Как правило, злоумышленники используют AirTag для кражи дорогих автомобилей, на которые обращают внимание на городских улицах. Преступники устанавливают маячки от Apple под лючок бензобака, под днище машины или на фаркоп. Затем включают iPhone и с помощью функции отслеживания узнают местоположение жертвы. После этого преступники приходят на место и угоняют машину.

Полицейские уточнили, что пока такая разновидность кражи встречается редко, однако быстро набирает популярность. По данным управления, за последние два месяца сотрудникам силового ведомства стало известно о пяти случаях кражи с помощью беспроводных трекеров.

Журналисты отметили, что в AirTag присутствует защита от слежки. Если владелец маячка подбросит его жертве, то при движении гаджет издаст звук, привлекая к себе внимания. Если у пользователя есть iPhone, то устройство отправит уведомление о том, что его передвижения могут быть видны кому-то еще.

Apple представила метку для отслеживания AirTag в апреле. Гаджет можно положить в сумку или повесить на ключи, чтобы найти их в случае утери. Стоимость аксессуара в России составляет 2990 рублей.

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