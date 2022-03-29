Пожарные спасли застрявшую в корзине для белья пенсионерку

Пенсионерка из Селби упала в корзину для белья и застряла

Пожарные в английском городе Селби, графство Северный Йоркшир, спасли пенсионерку, которая упала в корзину для белья и застряла. Об этом говорится в сообщении пожарной службы, опубликованном в Twitter.

Сиделка женщины не смогла помочь ей самостоятельно и вызвала полицию. «Команда пожарных Селби приехала на запрос полиции о помощи пожилой женщине, которая упала в корзину для белья и застряла», — отмечается в сообщении.

Чтобы вскрыть запертую дверь снаружи, сотрудники экстренных служб воспользовались болторезом. Пожарным удалось спасти женщину из затруднительного положения и освободить ее из корзины. После этого она смогла пообедать вместе с дочерью.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Сиань, провинция Шэньси, две пенсионерки четыре дня выживали в застрявшем лифте в частном доме. У них не было телефонов, и никто не мог прийти им на помощь.

