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Пожарные спасли застрявшую в корзине для белья пенсионерку

Пенсионерка из Селби упала в корзину для белья и застряла

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Пожарные в английском городе Селби, графство Северный Йоркшир, спасли пенсионерку, которая упала в корзину для белья и застряла. Об этом говорится в сообщении пожарной службы, опубликованном в Twitter.

Сиделка женщины не смогла помочь ей самостоятельно и вызвала полицию. «Команда пожарных Селби приехала на запрос полиции о помощи пожилой женщине, которая упала в корзину для белья и застряла», — отмечается в сообщении.

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Чтобы вскрыть запертую дверь снаружи, сотрудники экстренных служб воспользовались болторезом. Пожарным удалось спасти женщину из затруднительного положения и освободить ее из корзины. После этого она смогла пообедать вместе с дочерью.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Сиань, провинция Шэньси, две пенсионерки четыре дня выживали в застрявшем лифте в частном доме. У них не было телефонов, и никто не мог прийти им на помощь.

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Алиса Дмитриева
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