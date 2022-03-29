Крупнейшая международная авиакомпания продолжит полеты в Россию

Глава Emirates Airlines заявил, что компания продолжит осуществлять рейсы в Россию

Один из крупнейших международных перевозчиков Emirates Airlines продолжит осуществлять рейсы в Россию. Об этом заявил президент авиакомпании Тим Кларк, выступая на проходящем в Дубае Всемирном правительственном саммите, сообщает ТАСС.

Кларк уточнил, что авиакомпания намерена продолжать работу в прежнем режиме, так как руководство ОАЭ не заявляло о желании прекратить или приостановить полеты в Россию. При этом президент Emirates Airlines добавил, что перевозчик не занимает определенной политической позиции — главными приоритетами компании он назвал помощь и содействие.

Отмечалось, что наряду с пассажирскими перевозками компания также осуществляет доставку гуманитарных грузов и выполняет рейсы для дипломатов из и в Россию.

Ранее в марте россиян предупредили о подорожании авиабилетов в Дубай. Таким образом, самые бюджетные варианты перелетов предлагает авиакомпания Flydubai — билеты туда-обратно с багажом в середине апреля можно купить за 65 тысяч рублей. Перевозчик Emirates предлагает трансфер от 83 тысяч рублей.