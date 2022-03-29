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Французы оценили реакцию Макрона на слова Байдена о Путине

Французы оценили реакцию президента Макрона на оскорбления Байдена в адрес Путина

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Читатели французской газеты Le Figaro оценили реакцию президента страны Эммануэля Макрона на оскорбления американского лидера Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Полемика развернулась в комментариях к статье в Twitter.

Глава Пятой республики указал на недопустимость заявлений и действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине.

В частности, @claireBobin отметила, что « Байдену вместе с (президентом Украины Владимиром) Зеленским не мешало бы уйти в отставку». Также она предположила, что действия Вашингтона являются «лишь инсценировкой» для спасения своей экономики, а ссориться с Россией из-за Украины и вовсе не стоит.

Пользователь @amede_pend также предположил, что Байден находится не на своем месте, раз его окружение позволило ему такие высказывания. По его мнению, главу Белого дома «следует заменить» во избежание дальнейшего нагнетания обстановки.

@Geoffrey Geoffrey переключил внимание на самого Макрона. Он отметил, что президенту Франции «сперва следовало бы перестать быть вассалом США, и лишь потом высказывать такую точку зрения».

17 марта президент США назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». 26 марта Байден оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти». Позднее советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина эмоциями.

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Марина Совина
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