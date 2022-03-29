В Карачаево-Черкесии финишировал 200-километровый конный переход к 100-летию республики

В Урупском районе Карачаево-Черкесии встретили и участников трехдневного конного перехода, посвященного 100-летию республики. Об этом сообщает «Архыз 24».

«130 всадников пересекли горную участь сразу пять муниципальных районов республики, в очередной раз доказав феноменальную выносливость карачаевской породы лошадей», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Ассоциации поддержки и развития карачаевской породы лошадей Karachay horse Рамазан Тамбиев рассказал, что разрабатывать маршрут и подготавливать лошадей начали еще прошлой осенью. Коней отбирали по родословной, также животное должно было быть не старше пяти лет и не выше 150 сантиметров ростом.

Мероприятие проводят для проверки выносливости лошадей, эксперты оценивают качества и поведение животных в пути.