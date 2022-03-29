Названы способы справиться с весенним гиповитаминозом

Диетолог Соломатина посоветовала есть печень трески для восполнения недостатка витамина D

Несмотря на то, что в России авитаминоз практически не встречается, многие люди сталкиваются с симптомами весеннего гиповитаминоза, выражающимися в слабости, повышенной усталости, снижении иммунитета и прочем, рассказала в разговоре с «Лентой.ру» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, справиться с ними можно с помощью продуктов, богатых необходимыми витаминами, таких, как овощи, фрукты и определенные виды рыбы.

«Многие говорят об авитаминозе, не понимая, что сегодня, к счастью, у нас его практически нет. Бывают только редкие случаи, связанные с наличием у людей некоторых заболеваний, связанный с невозможностью усвоения определенных веществ. Дело в том, что с появлением более широкой продуктовой палитры, острого гиповитаминоза практически нет, хотя с определенными симптомами люди все же сталкиваются», — заметила Соломатина.

В частности, по словам диетолога, россияне нередко сталкиваются с нехваткой витамина С. Дело в том, что его нельзя запасти впрок, он не накапливается, как, например, витамин D, пополнять его запасы необходимо ежедневно.

«Раньше мы получали этот витамин из тех фруктов и овощей, которые могли дожить до марта при правильном хранении. Это, например, некоторые сорта яблок, капуста, морковь. Еще, кстати, картофель: большая часть необходимых компонентов там разрушается при термообработке, но что-то сохраняется. Именно поэтому, из-за недостатка витаминов в повседневном рационе в холодное время года люди выращивали на подоконниках зеленый лук, другую зелень, с нетерпением ждали первую редиску, съедали крыжовник — организм требовал», — объяснила диетолог.

Эти советы актуальны и сегодня, но, по словам специалистки, продуктовое разнообразие сейчас намного больше, потому для борьбы с гиповитаминозом есть и более удобные варианты.

«Квашенная капуста, например, является богатейшим источником витамина С, его там даже больше, чем в свежей. И даже больше, чем в цитрусовых. А половинка болгарского перца, который тоже находится в свободном доступе в любое время года, полностью компенсирует суточную норму. Отличный вариант еще и мороженные ягоды, которых тоже раньше не было, черная смородина, шиповник. Частично он теряет витамины при заваривании, но их там настолько много, что все равно остается достаточно. Ну и, конечно, огромное количество витаминов содержится в зелени, которая тоже продается круглогодично», — сказала Соломатина.

Россияне часто испытывают недостаток витамина D из-за специфики климата и недостатка солнечного света. Диетолог предлагает компенсировать его жирной рыбой, причем, не той, которую выращивают на аквафермах, а той, которая выловлена в открытых водоемах.

«Одной баночки печени трески, например, хватит для того, чтобы компенсировать недостаток витамина D для всей семьи. Потребляя печень пару раз в неделю мы очень хорошо повысим его уровень. Также очень полезна жирная рыба: селедка, запеченная скумбрия. Они не выращиваются искусственно, но содержат много витаминов. Но, конечно, самый богатый источник витамина D — это жирная морская рыба и печень, как концентрат», — перечислила диетолог.

Компенсировать нехватку витаминов группы B Соломатина предлагает с помощью цельнозернового хлеба, фруктов, мяса и печени.

«Сейчас идет пост, многие убрали из рациона мясо и печень, что, кстати, влечет за собой еще и недостаток железа. Чтобы хоть как-то закрыть этот дефицит, необходимо употреблять в пищу отруби, цельнозерновой хлеб, больше фруктов», — советует диетолог.