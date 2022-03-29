Создан изоляционный материал на основе кожи кальмаров

Ученые создали адаптивный изоляционный материал, который позволит сохранить температуру

Специалисты Калифорнийского университета (США) разработали метод создания адаптивного изоляционного материала для сохранения температуры. Исследование опубликовано на сайте организации.

Ученые описали технологию производства изоляционной пленки на основе кожи головоногих — например, кальмаров. Адаптивный материал регулирует тепло с помощью реконфигурируемых металлических структур, которые могут отделяться друг от друга и соединяться снова. Изобретение можно будет использовать в легкой промышленности.

Материал представляет из себя металлизированную полимерную пленку, которая позволяет отражать инфракрасное излучение. «Механизм работы аналогичен расширению и сжатию хроматофоров в коже кальмара, что изменяет отражение и пропускание видимого света», — объяснил автор исследования Алон Городецкий (Alon Gorodetsky).

Техника изготовления материала включает в себя нанесение медной пленки на многоразовую подложку, а затем напыление нескольких полимерных слоев. Композитный можно использовать в сферах, где необходимо регулировать температуру — от одноразовых стаканчиков для кофе до транспортных контейнеров. «Подумайте обо всех скоропортящихся товарах. Любая посылка, которую Amazon или другая компания отправляет и которая требует контроля температуры, может иметь подкладку из нашего адаптивного композитного материала», — предложил Городецкий.

В ноябре 2020 года ученые Сиракузского университета в США выяснили, что напоминающее кальмара древнее существо с панцирем в виде скрепки могло жить сотни лет. По количеству следов ученые оценили возраст ископаемого животного — 200 лет.