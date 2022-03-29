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Создан изоляционный материал на основе кожи кальмаров

Ученые создали адаптивный изоляционный материал, который позволит сохранить температуру

Кадр: UCI Beall Applied Innovation at the Cove / YouTube

Специалисты Калифорнийского университета (США) разработали метод создания адаптивного изоляционного материала для сохранения температуры. Исследование опубликовано на сайте организации.

Ученые описали технологию производства изоляционной пленки на основе кожи головоногих — например, кальмаров. Адаптивный материал регулирует тепло с помощью реконфигурируемых металлических структур, которые могут отделяться друг от друга и соединяться снова. Изобретение можно будет использовать в легкой промышленности.

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Материал представляет из себя металлизированную полимерную пленку, которая позволяет отражать инфракрасное излучение. «Механизм работы аналогичен расширению и сжатию хроматофоров в коже кальмара, что изменяет отражение и пропускание видимого света», — объяснил автор исследования Алон Городецкий (Alon Gorodetsky).

Техника изготовления материала включает в себя нанесение медной пленки на многоразовую подложку, а затем напыление нескольких полимерных слоев. Композитный можно использовать в сферах, где необходимо регулировать температуру — от одноразовых стаканчиков для кофе до транспортных контейнеров. «Подумайте обо всех скоропортящихся товарах. Любая посылка, которую Amazon или другая компания отправляет и которая требует контроля температуры, может иметь подкладку из нашего адаптивного композитного материала», — предложил Городецкий.

В ноябре 2020 года ученые Сиракузского университета в США выяснили, что напоминающее кальмара древнее существо с панцирем в виде скрепки могло жить сотни лет. По количеству следов ученые оценили возраст ископаемого животного — 200 лет.

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Андрей Ставицкий
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