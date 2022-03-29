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В Тольятти прошел конкурс красоты «Татар кызы. Дети»

В Тольятти провели конкурс красоты и таланта «Татар кызы – дети»

Фото: портал «Мы все — Россия!»

В Тольятти в Культурном центре «Автоград» прошел конкурс красоты и таланта «Татар кызы – дети». Об этом сообщается на сайте Дома дружбы Самарской области.

Организатором конкурса выступила Городская национально-культурная автономия татар Тольятти при поддержке Дома дружбы народов Самарской области. Мероприятие провели для возрождения и развития традиций, обычаев и языка татарского народа, а также для воспитания чувства любви к традициям и обычаям родного края.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала участники рассказали о себе и своих увлечениях. Затем прошел кулинарный конкурс, на котором участницы представили разнообразные национальные блюда. Третим этапом стал конкурс рукоделия — девочки продемонстрировали свои работы декоративно прикладного творчества. Далее прошел творческий конкурс, в котором необходимо было раскрыть свои таланты. В завершении прошло дефиле в национальных костюмах.

Победительницы получили призы и подарки.

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Варвара Кошечкина
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