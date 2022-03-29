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Медведь разгромил веранду и застрял в куче вещей

В Графтоне медведь разгромил веранду жилого дома и напугал хозяев

Кадр: WMUR-TV / YouTube

В американском городе Графтон, штат Нью-Хэмпшир, огромный медведь разгромил веранду жилого дома, напугал хозяев и застрял в куче вещей. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мелисса Чампни рассказала, что в субботу, 26 марта, они с мужем проснулись от сильного грохота. «Я выглянула в окно столовой, а там на веранде застрял очень большой медведь. Фактически он грыз стену», — вспомнила женщина.

Она добавила, что обычно дверь на веранду остается открытой, чтобы кошки могли выйти из дома. В этот раз дверь была заперта, поскольку медведь захлопнул ее, когда зашел.

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Незваный гость разгромил всю веранду в попытке выбраться наружу. Чтобы помочь ему, супруг Чампни вылез через окно и открыл дверь на улицу, чтобы хищник смог спокойно уйти. Увидев выход, медведь покинул дом.

Жители американского города Графтон отличались особой ненавистью к уплате налогов, что привлекло к нему внимание современных либертарианцев. Они решили построить в Графтоне идеальное анархо-капиталистическое общество без излишних регуляций. Поскольку городом никто централизованно не занимался, в том числе не вывозил мусор, он стал притягательным для черных медведей. Животные начали наведываться к местным жителям, рыться в мусорных баках, нападать на людей, их питомцев и скот. Хищники перестали впадать в спячку, потому что пропитание было доступно круглогодично.

Ранее сообщалось, что огромный черный медведь нанес ущерб десяткам домов в американском штате Калифорния в отчаянной попытке найти еду. 230-килограммовый зверь по кличке Хэнк-Танк за несколько месяцев вломился по меньшей мере в 40 домов в поисках пищи.

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Евгения Черкасова
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