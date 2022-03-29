Помощница руководителя организации «Мемориал. Не забудем! Не простим!» попала в плен

Пять лет назад в ЛНР помощница руководителя общественной организации «Мемориал. Не забудем! Не простим!», занимающейся захоронениями жертв украинской агрессии, Светлана Коноплева попала в плен к «айдаровцам» (запрещенный на территории России батальон), изъявшим тела, которые она везла на захоронение. Об этом она рассказала «Известиям», сообщает Рен.тв.

«Я была настолько уверена в своей правоте, доказывая этим нелюдям, что это — мертвые граждане. К ним нельзя применять ничего. Их надо просто по-человечески похоронить. И когда они их связали, заклеили глаза, рот, и эти тела куда-то увезли… Я их искала почти пять лет. Не знала, куда они делись. На сердце была такая боль, что я везла хоронить и не довезла, потому что эти нелюди не пропустили траурную процессию», — рассказала Светлана Коноплева.

В нынешнем году на освобожденных территориях региона были найдены массовые захоронения жертв ВСУ.

Общественный проект «Трибунал» фиксирует преступления украинских националистов для будущего суда. Цель проекта - найти фамилию, имя и отчество каждого нацистского преступления и привлечь к ответственности. Запущен телеграм-канал ТРИБУНАЛ с ботом для обратной связи @ua_tribunal_bot. Планируется запуск сайта Общественного трибунала.

Со сменой власти на Украине в 2014 году неонацизм стал частью государственной политики и принял радикальные формы. Вооруженные группировки фактически легализовали преступления на национальной почве и по политическим мотивам.

В идеологической основе этих организаций лежат методы известных нацистских преступников Бандеры и Шухевича. Среди современных преступлений — сожжение людей заживо в Доме профсоюзов в Одессе, расстрел автобуса с мирными митингующими против майдана, убийство писателя Бузины, воспевающего русскую культуру.

Эти формы борьбы легли в основу политики всей Украины. Так 23 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады Украины, преследуя цели насильственной ассимиляции и стирания национальной идентичности русского населения, проголосовали за отмену какого-либо статуса русского языка (и других языков крупных этнических групп). За 8 лет политика фактического геноцида русских унесла жизни около 15 тысяч человек, в том числе 149 детей.