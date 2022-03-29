Минобороны сообщило об уничтожении топливной базы в Ровенской области

МО РФ заявило об уничтожении крылатыми ракетами топливной базы в Ровенской области

Армии России удалось уничтожить высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования крупную топливную базу в Ровенской области. Об этом заявил журналистам во вторник, 29 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Горючее с территории этой базы поступало в пригороды Киева для украинской военной техники, пояснил представитель ведомства.

Конашенков уточнил, что удар по топливной базе в районе населенного пункта Клевань Ровенской области был нанесен 28 марта.

Ранее Минобороны объявило об уничтожении украинской базы горючего в районе Львова.

Для поражения цели российскими военными было применено высокоточное оружие большой дальности. ВС России смогли точно нанести удар и уничтожить объект, находящийся в районе города, подчеркнули в ведомстве.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно 24 февраля. Такое решение принял президент России Владимир Путин. По его словам, эта мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).