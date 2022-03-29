В МИД России явились вызванные послы всех стран Прибалтики

На Смоленскую площадь в МИД России приехали послы Латвии, Литвы и Эстонии

На Смоленскую площадь в Москве приехали послы Латвии, Литвы и Эстонии. Дипломаты явились в МИД России по вызову руководства ведомства после решения республик Прибалтики выслать их российских коллег из пределов этих стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Послушаем», — лаконично прокомментировал ситуацию прибывший первым посол Латвии Марис Риекстиньш, отвечая на вопрос об ожидаемых действиях российского министерства иностранных дел. Посол Литвы Эйтвидас Баярунас отказался от комментариев, его примеру последовал представитель Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно.

Ранее правительства Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение выслать часть сотрудников российских диппредставительств. Таллин и Рига ограничились решением выслать по одному человеку, Вильнюс отправил на родину двоих представителей России. Аналогичные шаги предпринимают и ряд других восточноевропейских стран.

Самый серьезный удар получила российская дипмиссия в Польше. Варшава объявила о планах выслать сразу 45 российских дипломатов, заподозрив их в шпионаже.