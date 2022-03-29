Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МИД России явились вызванные послы всех стран Прибалтики

На Смоленскую площадь в МИД России приехали послы Латвии, Литвы и Эстонии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На Смоленскую площадь в Москве приехали послы Латвии, Литвы и Эстонии. Дипломаты явились в МИД России по вызову руководства ведомства после решения республик Прибалтики выслать их российских коллег из пределов этих стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Послушаем», — лаконично прокомментировал ситуацию прибывший первым посол Латвии Марис Риекстиньш, отвечая на вопрос об ожидаемых действиях российского министерства иностранных дел. Посол Литвы Эйтвидас Баярунас отказался от комментариев, его примеру последовал представитель Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно.

Ранее правительства Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение выслать часть сотрудников российских диппредставительств. Таллин и Рига ограничились решением выслать по одному человеку, Вильнюс отправил на родину двоих представителей России. Аналогичные шаги предпринимают и ряд других восточноевропейских стран.

Самый серьезный удар получила российская дипмиссия в Польше. Варшава объявила о планах выслать сразу 45 российских дипломатов, заподозрив их в шпионаже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Комментарии отключены
Последние новости
Кремль ответил на сообщения об отравлении Абрамовича
В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима в ряде регионов
В Москве стало легче снять квартиру
Синоптик рассказал о редком для Москвы погодном явлении
Названы условия получения отсрочки от армии для российских IT-специалистов
Никита Михалков назвал предателями покинувших Россию звезд
Ростуризм назвал альтернативу черноморским курортам
Стало известно об оставшихся без машин из-за снегопада в Москве людях
В Минэкономразвития оценили идею международных расчетов в криптовалюте
Схватка женщин с вором в российской парикмахерской попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.