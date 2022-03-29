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Польша отказалась от соглашения с Россией о поддержке и защите инвестиций

Правительство Польши отзывает соглашение с Россией о защите и поддержке инвестиций
Петр Мюллер

Петр Мюллер. Фото: Fot.Tedi / Newspix.PlKeystone Press Agency / Globallookpress.com

Правительство Польши решило отказаться от заключения с Россией соглашения о поддержке и взаимной защите инвестиций. Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря правительства Петра Мюллера сообщает ТАСС.

Он уточнил, что Совет министров республики решил проинформировать Россию, что Польша отзывает свое согласие на заключение соответствующего документа. Там посчитали, что нормы этого соглашения несут некие угрозы, и назвали его архаичным и отходящим от европейских норм и практики разрешения экономических споров.

Кроме того, правительство не видело в соглашении гарантий защиты инвестиций в России польским предпринимателям.

Мюллер рассказал, что соглашение было подписано правительствами двух стран еще в 1992 году. Оно не вступило в силу, но Россия могла в любой момент довести его положения до завершения.

Ранее экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву, при этом требуя того от Евросоюза.

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Антон Похиляк
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