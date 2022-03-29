Варшаву обвинили в нежелании вводить санкции против России

Экс-глава МИД Польши Сикорский обвинил Варшаву в нежелании вводить санкции против России

Польша, требующая от остальных стран Евросоюза ввести санкции против России, так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. С таким обвинением в эфире Radio ZET выступил экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«Меня беспокоит, то. что Запад вводит болезненные и для себя санкции, но не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша», — указал политик. По его словам, пока Варшава ссылается на Конституцию и бездействует, «российский уголь продолжает широким потоком течь через польскую границу».

В середине марта Польша заявила об отказе от новых закупок газа в России. Представитель польского правительства уточнил, что долгосрочный контракт на поставки газа из России, который истекает в этом году, продлеваться не будет.

Позднее заместитель министра финансов Польши Себастиан Скуза заявил, что власти в рамках вводимых против России санкций были вынуждены заморозить на счетах в стране более 160 миллионов злотых (около 3,8 миллиарда рублей). В основном это финансовые активы, замороженные банковским сектором, рассказал чиновник.