Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство России в Варшаве
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на посольство РФ в Варшаве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, вандалы облили краской здание посольства, повредив фасад. Для установления обстоятельств и виновников произошедшего Бастрыкин поручил следователям запросить в Министерстве иностранных дел (МИД) России необходимую для расследования информацию.
Ранее Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии. Неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства России в эстонском городе Тарту. В заявлении посольства произошедшее было названо «очередным актом вандализма». Правоохранители усматривают в действиях неизвестных признаки состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ («Надругательство над Государственным флагом РФ»).