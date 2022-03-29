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Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство России в Варшаве

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство России в Варшаве

Фото: сайт СК России

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на посольство РФ в Варшаве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, вандалы облили краской здание посольства, повредив фасад. Для установления обстоятельств и виновников произошедшего Бастрыкин поручил следователям запросить в Министерстве иностранных дел (МИД) России необходимую для расследования информацию.

Ранее Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии. Неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства России в эстонском городе Тарту. В заявлении посольства произошедшее было названо «очередным актом вандализма». Правоохранители усматривают в действиях неизвестных признаки состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ («Надругательство над Государственным флагом РФ»).

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Марина Совина
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