Мединский объяснил решение о деэскалации на направлениях Киева и Чернигова

Мединский: деэскалация в направлениях Киева и Чернигова не означает прекращение огня

Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня. Так данное решение объяснил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, пишет ТАСС.

По его словам, российская сторона понимает, что в Киеве находятся люди, которым необходимо принимать решения. «Поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску», — подчеркнул помощник главы государства.

Мединский добавил, что предложения Украины представляют собой первое конкретно сформулированное стремление к компромиссу. Россия также сформулировала два ответных шага, уточнил он. Первый касается постепенной деэскалации на двух направлениях, заключил глава делегации.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы тет-а-тет между Мединским и главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.