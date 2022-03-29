Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться из-за заболеваемости за границей

Гинцбург: россиянам следует ревакцинироваться из-за роста заболеваемости в других странах

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал жителей России обязательно ревакцинироваться от коронавируса в связи с возобновившемся ростом заболеваемости в других странах. Об этом сообщает ТАСС.

Гинцбург предложил россиянам посмотреть на то, что происходит с заболеваемостью в Китае и Европе. «Единственное, нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас - через неделю, месяц или три месяца», — отметил он.

Помимо этого, Гинцбург предупредил, что при росте заболеваемости может возникнуть нагрузка на стационары даже несмотря на то, что в настоящее время в большинстве случаев заболевание протекает легко.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что медики смогут объявить о завершении пандемии коронавируса только спустя определенный период наблюдений. По его словам, хотя весной 2022 года и наметился спад заболеваемости вирусом, однако это не означает окончание пандемии в ближайшее время.

