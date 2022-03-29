Женщина родила ребенка для лучшей подруги

Подруга стала суррогатной матерью для страдающей от бесплодия австралийки и родила дочь

Жительница Канберры, Австралия, стала суррогатной матерью для лучшей подруги и родила для нее дочь. Об этом сообщает Vervetimes.

Практикующий адвокат из Мельбурна Николь Расселл мечтала о ребенке и в течение многих лет безуспешно пыталась забеременеть. В 35 лет ее классифицировали как женщину «продвинутого материнского возраста». Положение усугубил эндометриоз — заболевание, при котором ткань, подобная покрову матки, начинает расти в других местах. Австралийка подозревала, что путь к зачатию будет непростым.

Николь и ее муж Эндрю решили обратиться к эксперту по лечению бесплодия, который подтвердил опасения. Медикаментозные методы лечения не дали нужного результата. Оказалось, что у женщины и ее мужа были слишком похожие гены, из-за чего ее тело отторгало эмбрион. Николь потратила на безуспешные попытки вылечить бесплодие 60 тысяч австралийских долларов (4,4 миллиона рублей).

Отчаявшаяся австралийка обратилась за моральной поддержкой к лучшей подруге Лорен, с которой дружила со времен окончания университета. Тогда Лорен прислала ей в ответ СМС: «Если хочешь, я могу стать суррогатной матерью для тебя». Николь и Эндрю прилетели в Канберру, чтобы обсудить предложение.

Лорен хорошо перенесла три беременности и родила трех мальчиков. Пересадка эмбриона прошла успешно, и Лорен забеременела. Беременность проходила хорошо. На десятой неделе беременности стало известно, что у Николь будет дочь. «Лорен еще не рожала девочек, поэтому это был очень особенный момент», — сказала она.

За три недели до планируемой даты рождения ребенка Николь собрала сумку и прилетела в Канберру. Она планировала вернуться домой с новорожденной девочкой. Ребенок родился здоровым, его назвали Фрэнки.

Сейчас Фрэнки четыре года. «Она знает, как появилась на свет. Она говорит: "Я росла в животе у тети, потому что не могла расти в животе у мамы"», — рассказала Николь. Сыновья Лорен называют Фрэнки сестрой.

Ранее сообщалось, что мать-одиночка с четырьмя детьми из английского города Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, увлеклась суррогатным материнством и приготовилась выносить чужого ребенка в шестой раз. «Я чувствовала безусловную любовь и думала, как же мне повезло. Тогда я решила помочь другим людям обрести это чувство, раз у меня есть такая возможность», — объяснила свою мотивацию женщина.