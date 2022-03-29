Сенаторы США предложили направить изъятые российские активы на помощь Украине

Сенаторы США Беннет и Портман предложили направлять изъятые из РФ активы на помощь Украине

Сенаторы США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине, пишет ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Так, сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять средства, вырученные от конфискации активов из РФ, в фонд «помощи украинским беженцам и восстановления Украины». Политики предложили, чтобы созданный фонд управлялся Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании захотело конфисковать особняки российских олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев. По словам вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба, британские власти имеют на это право в рамках санкций в отношении России, если предоставлены достаточные доказательства против олигарха.