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В Германии послу Украины посоветовали «не раздражать своими глупыми речами»

Глава фракции АдГ посоветовал послу Украины защищать свою страну, а не раздражать речами
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Wikipedia

Председатель парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за «нападки» на некоторые германские партии и посоветовал дипломату «не раздражать своими глупыми речами», а отправиться на родину и защищать ее с оружием в руках. Его слова приводит газета Nordkurier.

Ранее Мельник заявил, что Социал-демократическая партия Германии, АдГ и партия «Левых» отказались перевести на Украину средства из распускаемого фонда Climate Foundation MV. Он был создан для содействия запуску газопровода «Северный поток - 2».

«Видимо, Мельника не очень волнует верховенство закона. Это тоже не большой сюрприз. Он публично защищает крайне правый полк "Азов", который обвиняется в военных преступлениях. Советую ему защищать свою страну с оружием и не раздражать своими глупыми разговорами из берлинского офиса. Тогда он может даже принести пользу, потому что дипломатия явно не его сильная сторона», — заявил Крамер. Глава фракции также обвинил Мельника в неуважении к закону.

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Виктория Кондратьева
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