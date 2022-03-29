Раскрыта судьба схваченного сторонниками ПЦУ православного священника

В епархии сообщили, что схваченный сторонниками ПЦУ православный священник жив и здоров

Священник Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которого ранее схватили сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), жив и здоров. Об этом сообщили в местной епархии, сообщается в Telegram-канале радио «Говорит Москва».

Представители духовенства отметили, что отец Василий благодарит бога за возможность немного «пострадать за его правду». Священник продолжит вести службы и исполнять другие обязанности, положенные ему по сану.

Отец Василий служит в Свято-Покровском храме в городе Смела Черкасской области Украины. 28 марта во время богослужения в храм ворвались представители территориальной обороны Украины и выволокли священника из здания церкви, несмотря на протесты прихожан. Подробности судьбы отца Василия после нападения до сих пор были неизвестны.

Конфликт в Свято-Покровском храме разгорелся из-за стремления одного из священнослужителей перевести клир и паству в ПЦУ. Именно он привел на богослужение вооруженных людей. В епархии такие действия расценили как мятеж и раскольничество.