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Белорусскому художнику дали срок за реабилитацию нацизма и перформанс с навозом

Белорусскому художнику Пушкину дали пять лет за перформанс и реабилитацию нацизма

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Белорусскому художнику Алесю Пушкину дали срок за реабилитацию нацизма и надругательство над государственными символами Белоруссии. Об этом Генеральная прокуратура республики сообщила в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда приговорила художника к пяти годам колонии строгого режима на основании части первой статьи 130 («Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды») и статьи 370 («Надругательство над государственными символами») Уголовного кодекса (УК) Белоруссии.

Обвинения в реабилитации нацизма и надругательстве над госсимволикой Пушкину предъявили в декабре 2021 года. В частности, ему вменяли размещение на выставке и публикацию в интернете портретов белорусских коллаборационистов, а также проведение в марте 2021 года в Киеве перформанса, который он впервые совершил в 1999 году и получил за это два года условно. Тогда художник перевернул возле здания президентской администрации в Минске тачку с навозом и водруженными на него Конституцией Белоруссии и плакатом с изображением президента республики Александра Лукашенко.

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Алевтина Запольская
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