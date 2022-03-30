В США предрекли нехватку продовольствия из-за политики Байдена

Журналист Майкл Ноулз предрек США нехватку продовольствия из-за политики Байдена

Журналист Майкл Ноулз предрек США нехватку продовольствия из-за политики американского лидера Джо Байдена. Запись с заявлением обозревателя доступна на YouTube.

По словам Ноулза, президент Соединенных Штатов находится у власти уже 14 месяцев, и за это время инфляция достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин побили исторический рекорд.

«За последние два года то, что, как нам казалось, никогда не сможет произойти, стало реальностью. Введение в одночасье полномасштабных локдаунов, закрытие церквей, ношение масок по требованию федерального правительства, экономика, которая просто останавливается, а теперь еще и нехватка продовольствия», — отметил Ноулз. Журналист добавил, что американский лидер «просто отмахивается» от этой проблемы.

Ранее стало известно, что американцы начали терять веру в лидерство США в мире. По результатам опроса, проведенного телеканалом NBC News, 53 процента жителей США считают ситуацию в стране «началом долгосрочного спада, при котором США больше не будут занимать лидирующую позицию в мире».

Также сообщалось, что рейтинг одобрения работы Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за все время его президентства, сократившись до 40 процентов.