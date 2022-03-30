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Российские войска форсировали Шайтанку и начали бои с бригадой Мономаха

Минобороны доложило, что ВС РФ, прорвав оборону противника, ведут бой у Великой Новоселки

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы России в ходе наступления прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бои с подразделениями 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к населенному пункту Великая Новоселка. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

53-я механизированная бригада ВСУ известна как бригада имени князя Владимира Мономаха.

Представитель Минобороны отметил, что сейчас идет зачистка от националистов населенного пункта Золотая Нива. Конашенков уточнил, что продвижение российских войск составило восемь километров.

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Кроме того, в этом районе удалось уничтожить до 50 человек личного состава, три танка, пять БМП, восемь автомобилей различного назначения, добавили в Минобороны.

Накануне Минобороны России впервые раскрыло подробности первого этапа специальной операции на Украине. Вооруженные силы намеревались заставить противника сконцентрировать основные силы для удержания больших населенных пунктов, подчеркивал Конашенков.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что специальная операция России на Украине проходит в строгом соответствии с планом. Вместе с тем он отказался повторять планы и задачи операции, так как они и так «хорошо известны».

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Анна Щербакова
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