В ЛНР уличили Великобританию в нежелании тратиться на поддержку Киева

Представитель ЛНР Мирошник заявил, что Лондон утилизирует старое вооружение через Украину

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Родион Мирошник уличил Великобританию в нежелании тратиться на поддержку Украины: по его мнению, через Киев Лондон утилизирует свое старое вооружение. Его цитирует РИА Новости.

По мнению Мирошника, Великобритания уже «списала» Украину и не видит смысла тратить на нее много средств. «Вполне подойдет утилизация устаревшего вооружения, от которого в Британии давно хотели избавиться», — заявил он.

Представитель ЛНР считает, что заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о поставке крупного оборонительного вооружения — это не более чем попытка принять «грозный вид». «США и Великобритания достаточно давно сосредоточились на подготовке нацистского подполья на Украине и снабжении его удобным для террористов вооружении NLAW, Javelin и Stinger, крупное оборонительное вооружение они не поставляли и поставлять не планировали», — добавил Мирошник.

Ранее британская газета The Times сообщала, что власти Великобритании могут поставить еще «более смертоносные» типы вооружений на Украину, в частности самоходные артиллерийские установки AS-90. С таким предложением 29 марта выступил премьер-министр Британии Борис Джонсон. При этом отмечается, что S-90 уже достаточно устарели — они были произведены 30 лет назад.