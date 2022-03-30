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Детали для транспорта начали делать из бумаги

Шведская компания CAKE решила заменить пластик в электрических мотоциклах бумагой

Изображение: CAKE

В Швеции детали для транспорта начали делать из бумаги. Заменить пластик более безопасным для планеты материалом решила компания CAKE, которая производит бесшумные электрические мотоциклы, пишет Designboom.

Над созданием альтернативы пластику в автомобильной промышленности CAKE работает совместно с фирмой Papershell — изобретенный ей материал станет основой для создания экологичных деталей. Речь идет о волокнистом композите из целлюлозы, который прочнее пластика и в разы менее вреден для климата — на один килограмм материала из бумаги приходится 650 граммов выбросов CO2, в то время как на полипропилен приходится 4,95 килограмма эмиссий.

Тестировать детали для корпусов мотоциклов из бумаги начнут в ближайшее время, а к 2025 году компании планируют выпустить самый экологичный в мире байк. «Мы счастливы сотрудничать с CAKE и с нетерпением ждем, что инновационный материал оставит использование пластика в прошлом», — заявил глава Papershell Андерс Брейтольц.

В компании CAKE заявили о необходимости проверить устойчивость компонентов из целлюлозы к жидкостям, ультрафиолетовому излучению, огню и различным погодным условиям. Затем производитель мотоциклов надеется заменить до 100 процентов пластика в своей продукции новым материалом.

Ранее французская компания Moonbikes создала безопасный для планеты снегоход. Вес транспорта достигает 87 килограммов — в три раза меньше обычного аналога. MoonBike оснащен батареей мощностью 2,5 киловатта. Заряда хватит, чтобы проехать 64 километра.

Нина Ташевская
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