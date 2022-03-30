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Диетолог посоветовала есть морковную ботву

Диетолог Эшли Дэниелсон посоветовала класть морковную ботву в салаты и смузи

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Диетолог Эшли Дэниелсон посоветовала есть морковь вместе с ботвой. Об этом сообщает издание The Des Moines Register.

По словам эксперта, плюсы моркови хорошо известны. В ней много клетчатки, которая помогает лучше контролировать уровень сахара в крови и способствует снижению уровня холестерина. Кроме того, морковь является источником витамина A, который помогает сохранить остроту зрения и укрепляет иммунитет.

При этом, как утверждает Дэниелсон, лишь немногие знают, что морковная ботва тоже съедобна. Ее можно добавлять в смузи, использовать в качестве ингредиента соусов чимичурри и песто и класть в салаты, а жареная ботва может служить самостоятельным гарниром.

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В некоторых блюдах, по мнению диетолога, следует использовать всю морковь целиком — и «вершки», и «корешки». К ним, в частности, относится мексиканский пико-де-гайо с морковью. Для его приготовления нужно смешать стакан порезанной моркови, полстакана порезанной морковной ботвы, полстакана порезанного красного лука, порезанный перец чили, зубчик чеснока, две чайные ложки свежего сока лайма и половину чайной ложки соли.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Ольга Перевалова описала правильный способ есть апельсины. По мнению эксперта, их следует есть вместе с кожурой.

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Олег Парамонов
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