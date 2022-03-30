Инфекционист оценил возможность введения ограничений из-за ОРВИ

Инфекционист Вознесенский сообщил, что ограничения могут ввести с наступлением сезона ОРВИ

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский оценил возможность введения ограничений из-за ОРВИ в беседе с РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране позитивна, однако ограничения могут ввести заново с наступлением нового сезона ОРВИ.

Инфекционист также прокомментировал возможность новой волны заболеваемости COVID-19 вследствие отмены ограничений в ряде регионов России. Он заявил, что ограничения в стране не снимаются просто так​​​. По его словам, главным показателем для принятия таких решений для властей является число свободных коек под зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.

«Если мы обратимся к данным эпидемиологическим, которые отслеживаются в России по ОРВИ вообще год к году, то начиная с марта, тем более уж апрель и май, у нас идет глобальное снижение заболеваемости всеми ОРВИ», — добавил он.