Работники железной дороги спасли выбежавшую на рельсы собаку

В Нью-Йорке железнодорожники спасли выбежавшую на рельсы собаку и ее хозяина

В Нью-Йорке работники пригородной железной дороги спасли выбежавшую на рельсы собаку и хозяина, который пытался ее поймать. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Эррол Брос и Кристофер Пачи рассказали, что машинист поезда заметил бегающего по путям человека и затормозил. Оказалось, что мужчина бежал за сорвавшейся с поводка собакой, которая едва не угодила под колеса. Тогда Брос и Пачи решили посмотреть, в чем дело, и вышли на пути.

Железнодорожники убедились, что поездов не видно, и побежали на помощь мужчине. Бросу и Пачи удалось загнать собаку в угол и дождаться, пока к ним подойдет хозяин. В итоге мужчина воссоединился с питомцем и вернулся на станцию.

Руководитель Броса и Пачи выразила им благодарность и попросила владельцев собак быть внимательными и не отпускать животных с поводка вблизи путей.

Ранее сообщалось, что в английском городе Коалвилл, графство Лестершир, пожарные и представители Королевского общества защиты животных спасли застрявшего в барсучьей норе на 60 часов лабрадора. Его осмотрели ветеринары и вернули счастливому хозяину.