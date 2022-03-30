Система здравоохранения Казани пополнилась новыми кадрами

Система здравоохранения Казани пополнилась как минимум 114 выпускниками университетов

Система здравоохранения Казани пополнилась новыми профессиональными кадрами. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, в государственных медицинских учреждениях столицы Татарстана появилось больше врачей и медсестер. «Несмотря на все сложности, медицина Казани пополняется кадрами, которые хотят помогать людям», — уточнил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на итоговом заседании коллегии Горздрава.

Отмечается, что в 2021 году как минимум 114 выпускников медицинских университетов отправились работать в больницы и поликлиники города. «Процент укомплектованности кадрами вырос как среди врачей, так и среди среднего медицинского персонала», — заключил специалист.

Ранее в марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители завершили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.