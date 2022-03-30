Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Система здравоохранения Казани пополнилась новыми кадрами

Система здравоохранения Казани пополнилась как минимум 114 выпускниками университетов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Система здравоохранения Казани пополнилась новыми профессиональными кадрами. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, в государственных медицинских учреждениях столицы Татарстана появилось больше врачей и медсестер. «Несмотря на все сложности, медицина Казани пополняется кадрами, которые хотят помогать людям», — уточнил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на итоговом заседании коллегии Горздрава.

Отмечается, что в 2021 году как минимум 114 выпускников медицинских университетов отправились работать в больницы и поликлиники города. «Процент укомплектованности кадрами вырос как среди врачей, так и среди среднего медицинского персонала», — заключил специалист.

Ранее в марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители завершили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о согласии Украины на отказ от вступления в НАТО
Соведущий Малышевой прокомментировал слух о закрытии передачи «Жить здорово!»
Центробанк рекомендовал банкам иметь несколько курсов рубля
Россия заявила о новой основе миропорядка
Спросу на ипотеку в России предрекли резкий рост
Центризбирком отчитался о степени защиты цифровых сервисов от хакерских атак
Описан климат Марса в древности
Рост цен в Германии поставил 40-летний рекорд
Стало известно о прекращении обслуживания двигателей для Sukhoi Superjet
ВСУ взяли в осаду роддом в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.