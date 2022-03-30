По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Москве прошла встреча землячества КуZбасса

По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Москве прошла встреча землячества КуZбасса. Ключевыми вопросами повестки стали патриотическое воспитание и развитие региональной экономики в новых условиях. В обсуждении приняли участие художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России, режиссер, сценарист Владимир Машков и российский политический и спортивный деятель Николай Валуев. Площадкой проведения встречи стал Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, студенты учебного заведения также приняли участие в разговоре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

«Сейчас наш регион, как и вся страна, переживает непростое время. Но мы по опыту прошлых кризисов знаем, что сложная экономическая и внешнеполитическая ситуация только стимулирует развитие, дает новые возможности местным производителям в рамках импортозамещения наладить производство новой продукции, чтобы не зависеть от западных партнеров. Мы со своей стороны оказываем всю необходимую помощь, находимся в постоянном диалоге с производителями и представителями бизнеса. Важно, что даже в условиях санкционного давления мы не отказываемся ни от одного запланированного проекта», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев рассказал, что для оперативного формирования детальных планов развития отраслей региональной экономики в КуZбассе ведется работа по созданию Лаборатории экономического прогнозирования и Комитета по целевому управлению и опережающему развитию. Работа этих ведомств будет строиться на основе передовых научных подходов и современных инструментов и методов цифровой трансформации.

Глава региона рассказал о масштабной работе по импортозамещению в ключевых отраслях — легкой и тяжелой промышленности, здравоохранении, машиностроении, сельском хозяйстве. Так, горно-шахтное оборудование для добывающих предприятий производит Новокузнецкий завод инновационного машиностроения. Учитывая, что КуZбасс — ведущий угледобывающий регион страны, перевод шахт и разрезов на отечественное оборудование позволит сохранить стабильную работу предприятий. Корпорация АСИ — участник НОЦ «КуZбасс» разработал портативные автомобильные весы для определения массы транспорта. Кузбасская компания «НеоКор» готова занять 90% рынка биопротезов клапанов сердца, а ГК «Горный ЦОТ» — занять рынок производства датчиков расхода газа, которые используются в медицине, аппарато- и приборостроении.

Особой темой стало патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героических земляках. Сергей Цивилев рассказал участникам встречи, что в Кемерове в память о Николае Масалове и всех героях-сибиряках будет создан военно-исторический комплекс с точной копией памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Рядом с памятником планируется возвести храм. Также музей памяти и центр военно-патриотического воспитания будут созданы на малой родине героя — в поселке Тяжинский. Кроме того, осенью 2022 года в Кемерове и Новокузнецке установят стелы «Город трудовой доблести» и благоустроят парки имени Жукова, где будут расположены монументы.

Также глава региона рассказал о масштабных проектах, которые реализуются в КуZбассе — строительстве культурно-образовательного комплекса, спортивных объектов, региональных программ по капитальному ремонту школ, детских садов и строительству поликлиник, а также строительстве северо-западного обхода Кемерова, что позволит решить давнюю проблему региона — отвод транзитной большегрузной техники от улиц областного центра.

Сергей Цивилев обозначил основные мероприятия, которые регион планирует провести в этом году — международный ежегодный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина», праздник в честь 100-летия Военизированной горноспасательной части РФ, международный форум «Россия — спортивная держава» и пригласил именитых земляков принять в них участие.

