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В США запретили линчевание

Президент США Джо Байден подписал норму, запрещающую линчевание

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден подписал норму, запрещающую линчевание в стране, после сотни лет споров вокруг нее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Теперь это закон», — заявил американский лидер, подписывая документ. Закон получил имя Эммета Тилля, 14-летнего афроамериканца, который в 1955 году был обвинен белой женщиной в приставаниях, а ее близкие жестоко его убили и были оправданы присяжными.

Попытки принять на федеральном уровне закон против линчевателей предпринимались неоднократно в течение века. Теперь линчевание будет преследоваться в рамках уголовного закона как преступление на почве ненависти.

В 2021 году американский штат Вирджиния запретил смертную казнь — это первый подобный случай на юге США. Причину для такого решения увидели в том числе в проблемах расизма — чернокожие преступники якобы подвержены казни куда чаще, особенно в случаях, когда их жертвами оказались белые. Вирджиния стала 23-м штатом США, где не прибегают к смертной казни, и первым среди тех, что входили в Конфедерацию южных штатов.

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Марина Совина
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