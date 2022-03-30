Бывшую прихожанку церкви затравили за непристойные фото в соцсетях

Паства затравила бывшую прихожанку мормонской церкви за непристойные фото в соцсетях

Паства затравила бывшую прихожанку мормонской церкви из Северной Калифорнии за непристойные фото в соцсетях. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

39-летняя героиня материала Скайлер и ее супруг перестали ходить в храм в 2018 году из-за религиозных требований, которые ухудшали их личную жизнь. Согласно данным правилам, были запрещены откровенная одежда, интим до брака, просмотр порнографии, однополые отношения и азартные игры, а также употребление спиртных напитков, сигарет и кофе.

«Я присоединилась к мормонской церкви, потому что туда ходил мой муж. Но мы покинули ее, разочаровавшись в строгости религии и необходимости отдавать церкви много времени и денег. (...) К тому же там разрешался только сахар. Количество съеденной нами выпечки привело к тому, что мы оба прибавили в весе, что негативно сказалось на нашем браке. Я перестала привлекать мужа», — посетовала американка.

Впоследствии бывшая прихожанка завела аккаунты в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и OnlyFans, где стала размещать откровенные кадры. Женщина призналась, что ограничила доступ к контенту всем своим знакомым, однако они все равно обнаружили ее фото, после чего мормонская община подвергла всю семью американки травле.

«Мать подруги моей дочери позвонила мне и сказала, что мои снимки непристойны. Я почувствовала себя пристыженной распутницей. Потом она заявила, что больше не пустит свою дочь к нам домой. Другие матери также нас избегали. Друг мужа обругал его по телефону», — пояснила героиня материала, отметив, что ее семья не сделала ничего плохого, и в городе есть люди, которые более грешны, чем они.

Ранее в марте стало известно о канадской модели Джесси Свитч, которая грозилась съесть своих фанатов на камеру и стала миллионершей. В 2020 году бывшая работница склада завела аккаунт на платформе OnlyFans, где быстро обрела славу благодаря роли великанши. Как пишет издание, во время записи ролика откровенного характера полная канадка кладет телефон на пол и начинает «надвигаться» на него издалека.