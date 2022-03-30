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Небензя назвал последствия попыток изолировать Россию

Небензя заявил, что попытки изолировать РФ оборачиваются кризисом исторического масштаба
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал последствия попыток изолировать Россию экономически, финансово и логистически. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это уже оборачивается экономическим кризисом исторического масштаба. «Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах», — заявил он.

Ранее Небензя сообщил, что Россия четко соблюдает свои международные обязательства, поэтому украинским военным, сложившим оружие, ничего не может угрожать. «Российская сторона четко соблюдает свои международные обязательства, и сложившим оружие украинцам ничего не угрожает», — сказал дипломат. Он также подчеркнул, что в проекте резолюции, который Москва выносила на голосование на прошлой неделе, излагалось требование «уважительного и гуманного обращения с военнопленными».

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Марина Совина
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