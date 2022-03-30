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Учительница попросила третьеклассников назвать ее недостатки и удивилась ответам

Учительница из США попросила третьеклассников назвать ее недостатки и удивилась их ответам

Кадр: @grade3withms.e / TikTok

Учительница начальной школы в США попросила третьеклассников назвать ее недостатки и столкнулась с травлей. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в Daily Star.

Американка Алекса Джин объяснила, что во время урока предложила детям игру, в рамках которой они должны написать на бумаге одну вещь, которую они хотели бы изменить в учительнице. При этом она подчеркнула, что у них есть возможность ничего не указывать.

После окончания игры Джин прочитала все комментарии детей и удивилась их содержанию. «У вас одна бровь тонкая, а другая — толстая», «Вы слишком много улыбаетесь, и в эти моменты кажется, что ваши глаза закрыты», «Вы слишком часто моргаете», — ответили ученики.

Женщина призналась, что была потрясена словами детей, однако отметила, что все «могло быть и хуже». Героиня материала добавила, что ее брови действительно отличаются по размеру из-за несчастного случая, который произошел с ней несколько лет назад. Она рассказала, что порезала лицо, в связи с чем ей накладывали швы на одну из бровей.

Видео стало вирусным и набрало 660,5 тысячи просмотров и 29 тысяч лайков. Пользователи сети поддержали Джин в комментариях к посту. «Боже, какие же дети жестокие», «Я просто не смогла бы это пережить», «Не принимайте близко к сердцу, они всего лишь дети», «Мне очень жаль, но я думаю, что они не хотели вас обидеть», «Не волнуйтесь. Я уверена, что они не вкладывали в эти слова ничего плохого», — высказывались юзеры.

Ранее в марте другой учительнице пригрозили увольнением за неподобающий внешний вид на работе в школе. На размещенных в сети кадрах 21-летняя Мэй Мэй (Mei Mei) объяснила, что руководство школы несправедливо раскритиковало ее за неподобающий внешний вид на рабочем месте. По словам женщины, ей четыре раза сделали выговор за нарушение дресс-кода. Учительница показала, за какие наряды она получила замечания.

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Таисия Косинцева
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