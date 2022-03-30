«Норникель» продолжит реализовывать проект по защите окружающей среды

«Норникель» продолжает реализацию экологического проекта по утилизации диоксида серы

«Норникель» продолжает реализацию «Серной программы» — крупнейшего экологического проекта по утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах. Об этом сообщается на сайте компании.

Реализация этой инициативы позволит кардинально сократить выбросы диоксида серы в Норильске. Над ее исполнением в круглосуточном режиме работают три подрядчика: «Велесстрой», «МетПромСтрой» и «СТЭП». Они одновременно возводят 28 объектов, которые составляют единый комплекс нейтрализации серной кислоты.

На сегодняшний день в строительстве задействовано почти три тысячи человек. С начала старта работ смонтировано более двух тысяч тонн оборудования и 12 тысяч тонн металлоконструкций. Среди возводимых объектов — монтаж шести резервуаров для хранения серной кислоты. Срок их службы составит не менее 10 лет.

Работы ведутся в экстремальных условиях: монтаж резервуаров осложняет очень сильный ветер. По словам начальника строительно-монтажного управления компании «Велесстрой» Ненада Маринковича, объекты планируют сдать в конце сентября 2022 года.

200 тонн будет весить самое крупногабаритное оборудование «Серной программы»

В другом цехе по производству серной кислоты идет подготовка площадки под установку самого крупногабаритного оборудования «Серной программы» — пяти теплообменников, вес каждого из которых достигает от 130 до 200 тонн. Задача агрегатов заключается в том, чтобы поддерживать тепловой режим в различных слоях трех контактных аппаратов и обеспечить максимальное взаимодействие катализатора с газовой смесью.

По сообщениям «Норникеля», эти аппараты уже пришли в Дудинский морской порт. Как только будут получены все разрешения, теплообменники начнут доставлять на Надеждинский металлургический завод.

Все ведущиеся по проекту работы нацелены на запуск первой технологической линии на Надеждинском металлургическом заводе в комплексную опытно-промышленную эксплуатацию до конца 2022 года.

В февраля сообщалось, что в снижение выбросов оксида серы «Норникель» планирует вложить до 300 миллиардов рублей, чтобы нейтрализовать негативное воздействие своих предприятий на окружающую среду.