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69-я параллель

«Норникель» вложит сотни миллиардов рублей в защиту окружающей среды

«Норникель» планирует вложить до 300 миллиардов рублей в снижение выбросов оксида серы

Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Норникель» планирует вложить в защиту окружающей среду сотни миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам старшего вице-президента компании Сергея Степанова, «Норникель» вложит до 300 миллиардов рублей в снижение выбросов оксида серы, чтобы нейтрализовать негативное воздействие своих предприятий на окружающую среду.

«Это знак того, что крупный бизнес переориентируется на социально ответственную политику и прекрасная новость для такого экологически уязвимого региона, как Арктика», — отметил декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО Владимир Шаповалов.

Ранее старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий во время совещания по развитию Норильска в Совете Федерации заявил, что компания планирует инвестировать 600 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры севера Красноярского края до 2030 года.

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Никита Абрамов
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