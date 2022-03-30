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В Омске спортсмены сыграют в пинг-понг в сопровождении симфонического оркестра

В Омске спортсмены сыграют в пинг-понг в сопровождении симфонического оркестра

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В Омске на закрытии VI фестиваля новой музыки «Рикошет» 31 марта в концертном зале будут исполнены три премьеры, во время одной из которых спортсмены федерации настольного тенниса Арина Павлий и Тимур Исмаилов сыграют в пинг-понг. Об этом сообщает пресс-служба омской филармонии, передает «Интерфакс».

Они исполнят партию в сопровождении симфонического оркестра, произведение Ricochet Энди Акихо.

В центре зала установят теннисный стол, вокруг разместятся 100 музыкантов оркестра и дирижер Дмитрий Васильев. Для концерта закуплено 400 шариков.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе 8 апреля откроется фестиваль классической музыки «Музыкальный калейдоскоп». Мероприятие пройдет в республиканском филиале Мариинского театра. В рамках фестиваля пройдет серия концертов участием музыкальных коллективов региона и приглашенных солистов — лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

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Сергей Истомин
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