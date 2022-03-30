У «Русала» возникли проблемы из-за санкций Австралии

«Русал» оказался в тисках разрушенных санкциями сырьевых и логистических потоков

Австралия 10 дней назад ввела очередные санкции против России, запретив экспорт своего сырья для производства алюминия. Своим решением австралийские власти рассчитывают нанести удар по российским экспортным доходам, но за этими общими фразами могут скрываться гораздо более весомые потери для «Русала» — компании, которая очень зависит от поставок сырья из-за рубежа. Холдинг, построенный 20 лет назад Олегом Дерипаской как международная компания, оказался в тисках разрушенных санкциями сырьевых и логистических потоков.

30 марта 2022 года «Русал» опубликовал итоги деятельности за прошлый год, которые в прямом и переносном смысле сейчас кажутся «из прошлой жизни». Помимо результатов, на которые теперь нельзя опираться, компания обозначила, что эффект произошедших с начала 2022 года событий «на данный момент не может быть точно оценен». При этом уже очевидны сложности, которые могут возникнуть с поставками зарубежного оборудования, и по цепочке — с реализацией ранее объявленных инвестиционных проектов.

Ранее компания уже объявила, что из-за логистических сложностей вынуждена приостановить работу глиноземного завода в Николаеве, который производил около 1,8 миллиона тонн сырья для заводов «Русала» в Сибири. Кроме того, 20 марта правительство Австралии ввело немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию. Это действие затронет, среди прочего, экспорт глинозема из Австралии, который составляет почти 20 процентов спроса «Русала». Хотя компания владеет 20 процентами в местном предприятии QAL, из-за санкций российскую компанию фактически лишили права распоряжаться своей собственностью.

Таким образом, в мгновенье для «Русала» стали недоступны 40 процентов сырьевого обеспечения, и откуда брать эти объемы в условиях геополитической неопределенности, пока неясно. Международная интегрированность, которая в случае «Русала» является жизненной необходимостью (так как в России недостаточно сырья для загрузки алюминиевых заводов), из-за политизированных решений иностранных властей ставит компанию в сложное положение.

«Русал» изначально создавался Олегом Дерипаской как транснациональный холдинг, чтобы обеспечить эффективность российских предприятий. Компания производит около 4 миллионов тонн алюминия в год. Большой объем не только с точки зрения баланса на рынке, где правит Китай, но и с точки зрения значимости для социально-экономического развития многих регионов России. Компания несет большую социальную нагрузку в более чем 20 городах и является инициатором технологической кооперации для сотен перерабатывающих производств на внутреннем рынке.

На этом фоне международные политики продолжают грозить новыми санкциями, отрезая российских поставщиков от своих рынков. Для «Русала», лишь 20 процентов продукции которого потребляет внутренний рынок, сохранение экспорта жизненно важно. Как отмечают эксперты, дно санкций еще не пробито, и готовиться точно приходится к худшему.

