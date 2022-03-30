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Мужчина сделал предложение возлюбленной на пляже и потерял кольцо в песке

Незнакомец за пару минут нашел в песке кольцо, потерянное сразу после помолвки на пляже

Фото: Shutterstock

На пляже в английском городе Клиторпс, графство Линкольншир, мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной, и сразу после помолвки потерял кольцо в песке. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

26-летний Джо МакГрат рассказал, что решил предложить своей 28-летней девушке Бекки выйти за него замуж на пляже неподалеку от места, где она выросла. Бекки приняла предложение, и влюбленные еще какое-то время гуляли у воды, а перед уходом обнаружили, что кольца нигде нет. По словам МакГрата, сначала он подумал, что кольцо найдется очень быстро, и потом он будет вспоминать эту историю с улыбкой. Однако спустя время кольцо так и не обнаружилось, и он нашел в интернете металлоискатель, который продавался неподалеку. «Он просто не работал. Я не знаю, что он находил, но точно не металл», — пожаловался он.

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Тогда британец обратился в группу кладоискателей-любителей с металлодетекторами в социальной сети, и на его просьбу о помощи откликнулся Марк Робинсон. Он прибыл на пляж и нашел потерянное украшение за несколько минут. Пара была очень благодарна незнакомцу и даже назвала его своим ангелом-хранителем.

Ранее сообщалось, что австралийский кладоискатель помог рассеянному мужчине найти потерянное обручальное кольцо. Кольцо пропало в День основания Австралии, который Дэниэль Вергизас и его жена проводили на пляже.

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Евгения Черкасова
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