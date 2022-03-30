В России начали активно перепродавать лекарства через интернет

Росздравнадзор заявил об активных перепродажах лекарств в России через интернет

Росздравнадзор зафиксировал активную перепродажу лекарств частными лицами в России через интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Росздравнадзоре предупредили граждан, что только аптеки могут гарантировать эффективность и безопасность препаратов.

В ведомстве напомнили частным лицам, что перепродажа лекарственных препаратов через соцсети и маркетплейсы является нарушением закона. «Кроме того, приобретая фармпрепараты с рук, покупатель не может быть уверен в их качестве», — пояснили представители Росздравнадзора.

Ранее в ведомстве объяснили недостаток лекарств в российских аптеках искусственным ажиотажем.

В Росздравнадзоре также заявили, что аптечные организации нарушают правила и продают рецептурные препараты без рецепта, создавая ситуацию, при которой поставщики не успевают своевременно пополнять запасы. Аптеки призвали ужесточить контроль за продажей таких препаратов.

В то же время в России нет никаких рисков на рынке медикаментов, заверили в ведомстве.