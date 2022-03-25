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Росздравнадзор заявил об искусственном ажиотаже в аптеках

В Росздравнадзоре объяснили недостаток лекарств в аптеках искусственным ажиотажем

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Отсутствие лекарств в российских аптеках связано с искусственно созданным ажиотажем, поскольку люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора в пятницу, 25 марта, пишет РИА Новости.

В надзорном ведомстве также заявили, что аптечные организации нарушают правила и продают рецептурные препараты без рецепта, создавая ситуацию, при которой поставщики не успевают своевременно пополнять запасы. Аптеки призвали ужесточить контроль за продажей таких препаратов.

При этом, считают в Росздравнадзоре, никаких рисков на рынке медикаментов на сегодняшний день нет. Крупнейшие производители и дистрибьюторы продолжают работать в плановом режиме, лекарства на складах имеются в достаточном количестве, подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что повышенный спрос фиксируется на препараты длительного применения при хронических заболеваниях. В частности, «Бисопролол» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и «Метаформин» для лечения сахарного диабета.

23 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России производство и поставки медикаментов продолжаются в плановом режиме. По его словам, делать запасы лекарственных препаратов гражданам не нужно.

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Евгения Куликова
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