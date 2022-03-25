Российские аптеки призвали ужесточить контроль за продажей рецептурных лекарств

Росздравнадзор заявил, что аптеки должны ужесточить контроль продаж рецептурных лекарств

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Росздравнадзор призвал российские аптеки ужесточить контроль за продажей рецептурных лекарств, в противном случае им грозят крупные штрафы или приостановка работы. Соответствующие уведомления будут направлены руководителям аптечных организаций, это будет сделано в том числе, чтобы преодолеть искусственный дефицит препаратов, передают «Известия».

«Люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — отметили в надзорном органе.

Согласно КоАП РФ, штрафы за отпуск лекарств без рецепта составляют от 100 до 200 тысяч рублей. При этом речь идет обо всех препаратах, в инструкции к которым указано рецептурное применение, таковых примерно 70 процентов от всего ассортимента.

«Ажиотаж в том числе стал возможен по причине того, что многие аптеки действительно пренебрегают законодательством и отпускают препараты без рецепта. Соответственно, люди закупаются лекарствами на год вперед. Порой это лишает возможности приобрести препарат тем, кому он необходим сейчас», — подчеркнул сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Ранее стало известно, что россияне скупили в аптеках месячный запас лекарств в период с 28 февраля по 13 марта. Жителями страны было куплено 270,5 миллиона упаковок лекарственных препаратов на сумму 98,6 миллиарда рублей.

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Марина Совина
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