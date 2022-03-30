Россиянам предложат скидку на покупку машины

НСРО «Руслом.ком» предложила возобновить государственную программу утилизации автомобилей

В России предложили возобновить государственную программу утилизации автомобилей. При этом скидку на покупку новой машины отечественного производства планируют увеличить с 50 тысяч до 150 тысяч рублей. С соответствующей инициативой выступила ассоциация НСРО «Руслом.ком», сообщает «Известия».

Директор организации Виктор Ковшевный отметил, что на «Госуслугах» нужно создать реестр утилизаторов автомобилей и предусмотреть возможность переработки разными способами: через автодилера, спецкомпанию-утилизатора, профильные ассоциации). Компании, занимающиеся такой деятельностью, должны получать лицензию на обращение с опасными отходами. Также предприятия будут обязаны выдавать свидетельство об утилизации, без которого снять автомобиль с регистрации будет сложнее.

Ковшевный подчеркнул, что в качестве наказания за подделку свидетельства можно ввести штрафы. НТС Росприроднадзора Наталья Беляева добавила, что штрафа должен быть достаточно существенным, и предложила наказание в размере 10 тысяч рублей для граждан и 100 тысяч рублей для юрлиц. При этом она отметила, что такие меры редко дисциплинируют, поэтому также необходимо проработать стимулы для сдачи авто в сертифицированные компании.

Введение скидки на покупку нового автомобиля после сдачи в утилизацию старого должно поддержать отечественный автопром. «В первую очередь госпрограмма привлечет внимание к проблеме утилизации старых автомобилей. Легитимно их переработкой мало кто занимается, этот рынок довольно стихийный и находится в "серой" зоне», — отметила Беляева.

Стоимость бюджетного отечественного автомобиля составляет 700-800 тысяч рублей, а скидка должна находится на уровне 15-20 процентов от цены новой машины. При этом необходимо выдавать деньги за утилизацию на руки гражданам, потому что дилеры при предоставлении скидки часто просто повышают стоимость автомобиля на ту же сумму. С учетом дисконта отечественные автомобили могут стать доступнее, чем были раньше, но для этого необходимо развивать цепи поставок комплектующих или организовать их производство внутри страны.

Ранее в марте сообщалось, что на фоне высоких цен на автомобили граждане начали предлагать свои машины в обмен на недвижимость. На сайтах объявления продавцы указывают, что готовы обменять свой транспорт на гаражи, земельные участки, частные дома и квартиры.