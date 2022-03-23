Россияне задумали обменивать старые машины на квартиры

В России появились предложения об обмене подорожавших машин на жилье

На фоне роста цен на автомобили на российских сайтах с объявлениями появились необычные предложения о сделках. Граждане задумали обменивать подорожавшие машины на жилье и прочую недвижимость, пишет «Газета.Ru».

В тексте объявлений продавцы указывают, что готовые обменять старый транспорт на гаражи, земельные участки, частные дома и квартиры. Номинальная стоимость объекта при этом должна соответствовать заявленной цене автомобиля.

Так, в Махачкале владелец внедорожника Kia Mohave с пробегом десять тысяч километров планирует получить взамен квартиру в центре города. Сам мужчина приобрел машину за 6,2 миллиона рублей в начале 2022 года, а теперь оценивает имущество в 7 миллионов рублей — если стоимость жилья окажется ниже, покупателю придется доплатить. По оценкам экспертов, с таким бюджетом в Махачкале можно приобрести преимущественно трехкомнатные квартиры площадью 100-120 квадратных метров.

Житель города Славянска-на-Кубани решил получить квартиру в обмен на кроссовер Toyota RAV4 2020 года выпуска, который приобрел за 2,6 миллиона рублей. Собственник оценил автомобиль с пробегом 15 тысяч километров в 4 миллиона рублей и надеется, что сумеет заработать на ажиотажном стремлении россиян выгодно вложить сбережения.

Подобные объявления аналитики нашли в Перми, Новом Уренгое, Тольятти, Подмосковье и других регионах России. Риелторы связывают возникновение необычных предложений с ситуацией на рынке — автомобили уже ощутимо подорожали, а квартиры мало изменились в цене.

Однако в агентстве «Лабецкий Недвижимость» считают, что на момент заключения сделки стороны, скорее всего, постараются оценить свое имущество и договориться на понятных и привычных всем условиях. Специалисты также рекомендовали не уходить в накопления, а правильно и логично продавать имущество и приобретать другой максимально ликвидный актив по выгодной цене.

Ранее в марте стало известно, что россияне бросились отказываться от покупки жилья в пользу аренды. По оценкам специалистов, предложение съемных квартир выросло в нескольких городах России. Кроме того, в мегаполисах арендные ставки снизились из-за оттока иностранных граждан и работающих удаленно россиян.