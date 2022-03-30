Сокуров собирается представить свой фильм на Каннском фестивале

Режиссер Александр Сокуров собирается представить фильм «Сказка» на Каннском фестивале

Российский кинорежиссер Александр Сокуров заявил, что собирается представить свой новый фильм «Сказка» на Каннском фестивале в этом году. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Да, мы хотели бы участвовать. Считаем, что наша съемочная группа создала серьезное произведение, очень содержательное и очень важное для нашего времени», — поделился постановщик. При этом он добавил, что в настоящее время не думает об участии в киносмотре: «У меня другие заботы, совершенно другие жизненные проблемы».

Известно, что в актерском составе картины «Сказка» нет ни одного российского артиста, и при ее создании не привлекалось бюджетное финансирование. Лента снята в жанре сказочной истории о Второй мировой войне.

Ранее в марте стало известно, что Каннский фестиваль отказался принимать официальную делегацию России в 2022 году. При этом отдельные кинематографисты из страны все же смогут посетить мероприятие. Планируется, что киносмотр пройдет с 17 по 28 мая.

