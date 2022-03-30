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Сокуров собирается представить свой фильм на Каннском фестивале

Режиссер Александр Сокуров собирается представить фильм «Сказка» на Каннском фестивале

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Российский кинорежиссер Александр Сокуров заявил, что собирается представить свой новый фильм «Сказка» на Каннском фестивале в этом году. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Да, мы хотели бы участвовать. Считаем, что наша съемочная группа создала серьезное произведение, очень содержательное и очень важное для нашего времени», — поделился постановщик. При этом он добавил, что в настоящее время не думает об участии в киносмотре: «У меня другие заботы, совершенно другие жизненные проблемы».

Известно, что в актерском составе картины «Сказка» нет ни одного российского артиста, и при ее создании не привлекалось бюджетное финансирование. Лента снята в жанре сказочной истории о Второй мировой войне.

Ранее в марте стало известно, что Каннский фестиваль отказался принимать официальную делегацию России в 2022 году. При этом отдельные кинематографисты из страны все же смогут посетить мероприятие. Планируется, что киносмотр пройдет с 17 по 28 мая.

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Сергей Равин
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