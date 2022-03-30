Обвиняемого в заказном убийстве вдовы члена Ореховской ОПГ оставили в СИЗО

Суд отказался освободить ювелира по делу о заказном убийстве вдовы члена Ореховской ОПГ

Пресненский районный суд Москвы продлил на один месяц срок ареста 62-летнего ювелира Эдуарда Гареева, обвиняемого в организации заказного убийства вдовы лидера армянского крыла Ореховской ОПГ Ирины Зироян в 2012 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение было принято по ходатайству следствия. Тем самым суд отказался освободить Гареева из-под стражи, о чем просил его адвокат, указывая на редкое генетическое заболевание, из-за которого ювелир перестал ходить. Следователь сообщил суду о назначенной им судебно-медицинской экспертизе, на ее основании будет принято решение об освобождении обвиняемого.

Гареева арестовали 9 августа 2021 года после показаний его племянника Тиграна Варданяна. Он заявил следователям, что он застрелил вдову по заказу дяди, боровшегося за контроль над Москворецким строительным рынком, доставшимся Ирине Зироян после гибели мужа — криминального авторитета из района Орехово-Борисово Геворга Зирояна (Гера Обезьяна).

Адвокат Гареева, в связи с отсутствием объективных доказательств вины его клиента, отрицает причастность к расстрелу вдовы, а племянник, как утверждает адвокат, его оговорил из-за старых обид.

Гера Обезьяна был убит в 2003 году, после чего его вдова стала богатой наследницей ряда объектов коммерческой недвижимости в Москве, долей в компаниях и главным активом — Москворецким строительным рынком. За ней началась полномасштабная охота: вооруженные автоматами люди ворвались в ее магазин и расстреляли сына Ирины, но сама она спаслась, спрятавшись в подсобке. Два ее автомобиля Porsche Cayennе были сожжены. 2 марта 2012 года вдова с охранником выходила из ресторана «Тануки», когда их расстрелял киллер.