США продолжат укреплять Украину «на поле боя и за столом переговоров»
Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд рассказала журналистам, что США планируют приложить все усилия для того, чтобы вводить новые антироссийские санкции и продолжать укреплять обороноспособность Украины, поставляя ей вооружения, сообщает РИА Новости.
«Очевидно, мы продолжим реализовывать нашу стратегию посредством введения дополнительных санкций в отношении России, а также укрепляя возможности Украины на поле боя и за столом переговоров», — заявила представитель Белого дома.
Кроме того, она отметила, что военная спецоперация России является ее «стратегической ошибкой». Бедингфилд добавила, что Вашингтон находится в тесном контакте с Киевом.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан. Он добавил, что в украинских портах сейчас заблокировано более 60 иностранных судов.