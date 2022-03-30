США продолжат укреплять Украину «на поле боя и за столом переговоров»

В Белом доме заявили, что США продолжат укреплять обороноспособность Украины

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд рассказала журналистам, что США планируют приложить все усилия для того, чтобы вводить новые антироссийские санкции и продолжать укреплять обороноспособность Украины, поставляя ей вооружения, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, мы продолжим реализовывать нашу стратегию посредством введения дополнительных санкций в отношении России, а также укрепляя возможности Украины на поле боя и за столом переговоров», — заявила представитель Белого дома.

Кроме того, она отметила, что военная спецоперация России является ее «стратегической ошибкой». Бедингфилд добавила, что Вашингтон находится в тесном контакте с Киевом.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан. Он добавил, что в украинских портах сейчас заблокировано более 60 иностранных судов.