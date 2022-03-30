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США продолжат укреплять Украину «на поле боя и за столом переговоров»

В Белом доме заявили, что США продолжат укреплять обороноспособность Украины

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд рассказала журналистам, что США планируют приложить все усилия для того, чтобы вводить новые антироссийские санкции и продолжать укреплять обороноспособность Украины, поставляя ей вооружения, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, мы продолжим реализовывать нашу стратегию посредством введения дополнительных санкций в отношении России, а также укрепляя возможности Украины на поле боя и за столом переговоров», — заявила представитель Белого дома.

Кроме того, она отметила, что военная спецоперация России является ее «стратегической ошибкой». Бедингфилд добавила, что Вашингтон находится в тесном контакте с Киевом.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан. Он добавил, что в украинских портах сейчас заблокировано более 60 иностранных судов.

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Марина Совина
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