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Российского чиновника уволят за похвалу Зеленскому

Депутат Хинштейн сообщил об увольнении самарского чиновника, похвалившего Зеленского

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Советника губернатора Самарской области Дениса Кортунова уволят за публикацию в социальной сети, в которой тот похвалил президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в личном Telegram-канале.

Кортунов опубликовал ссылку на интервью Зеленского, которую он сопроводил подписью «Зеленский крутой». После этого на запись обратили внимание местные СМИ, а затем и депутат Хинштейн.

Парламентарий сообщил, что быстрота, с которой решился «вопрос» похвалившего Зеленского, ему «отрадна». Также он выразил надежду, что та же судьба будет ждать и других чиновников, которые комплиментарно высказывались бы о властях Украины.

«Надеюсь, столь же принципиальную позицию региональные власти неизменно будут проявлять и по отношению ко всем другим самарским чиновникам, выступающих с антироссийских позиций», — подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России намерена дать правовую оценку содержанию интервью президента Украины и самому факту его размещения. Роскомнадзор начал проверку российских СМИ, которые взяли интервью у Зеленского.

Также в ведомстве призвали российские средства массовой информации отказаться от публикации этого разговора.

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Валерий Розенберг
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